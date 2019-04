Pyromaan uit Middelburg twee jaar langer in tbs

R. was verantwoordelijk voor zeker vijf brandstichtingen eind 2014 en begin 2015 in Middelburg. Zo stak R. diverse auto’s, winkelwagentje, vuilcontainers en een bouwkeet in brand. Dat hij in zijn eigen woning een snoer in brand stak waardoor zijn wasdroger in brand vloog, was overigens niet de bedoeling geweest. R. kwam in beeld toen hij steevast als een van de eersten bij het blussen stond te kijken. Dat wekte achterdocht en doordat hij op een leenfiets van een fietsenwinkel reed kon hij snel worden achterhaald. Vervolgens werd zijn fiets voorzien van een peilbaken en konden zijn gangen worden nagegaan. Toen hij zich wilde aangeven bij de politie was die hem net een slag voor en belandde hij in de gevangenis.