PVV wil nu wel eens antwoorden op vragen over chroom-6

In nieuwe schriftelijke vragen informeert hij of de provincie inmiddels weet of er nog meer objecten in Zeeland met chroom-6 zijn behandeld. Hij denkt het zeker te weten van de draaibrug in Oost-Souburg, die in 2013 is gerenoveerd. De PVV’er wil weten of er onderzoek is gedaan naar medewerkers die ziek zijn geworden, omdat ze met chroom-6 in aanraking zijn gekomen. Hij vraagt ook of in zulke gevallen de schade bij de provincie kan worden geclaimd.