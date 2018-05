PVV wil dat mariniers in Doorn blijven

Forse straf dreigt voor 'klusbende' voor wie Mediamarkt Middelburg een te grote klus bleek

8:20 MIDDELBURG - Drie leden van een dievenbende lopen in België het risico op forse celstraffen voor een reeks inbraken, vooral in filialen in Mediamarkt, onder meer in Middelburg. Bij die laatste poging in Zeeland liepen ze tegen de lamp, en werden ze veroordeeld tot lichte celstraffen, maar in België lijken ze veel langer te moeten zitten.