PVV vraagt verhuizing mariniers af te blazen

De PVV vreest dat veel mariniers de dienst zullen verlaten als het korps zijn thuisbasis in Zeeland krijgt. De hoge uitstroom van militairen vormt volgens de PVV ‘een bedreiging voor de inzetbaarheid van de mariniers en de veiligheid van Nederland’. Popken wees erop dat Defensie eerder al is teruggekomen op eerdere besluiten om kazernes te sluiten.

De Kamer stemt dinsdag over de motie. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) ontraadde de motie. Visser: ,,Ik geef invulling aan het besluit dat al is genomen en kom terug als de definitieve uitwerking er ligt. Ik heb u gezegd dat dit volgend jaar zal worden.”

De Tweede Kamer zal later nog in een apart debat de verhuizing van de mariniers bespreken. Daarom sprak, naast de PVV, alleen de woordvoerder van Denk specifiek over de mariniers. Die fractie is vóór de bouw van de kazerne in Vlissingen.