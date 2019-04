PVV’er Van Dijk sjoemelde met provinciegeld, blijkt uit stiekeme geluidsopnamen

NRC Handelsblad heeft de geluidsopnamen zondagavond laat gepubliceerd in een podcast op zijn site. Te horen is hoe Van Dijk aan PVV-collega’s uitlegt hoe hij in 2015 aan geld kwam voor de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten.

Creatief

Net als elke partij in de Staten krijgt de PVV geld van de provincie voor fractieondersteuning. Daarvan mogen medewerkers worden betaald, maar het mag niet worden gebruikt voor verkiezingen. Zeker acht maanden lang betaalde Van Dijk een fractiemedewerker 150 euro per maand, blijkt uit bankafschriften. Die gaf dat contant, in een envelop, weer terug, zodat de PVV er onder meer een campagnebus mee kon financieren en advertenties kon betalen. ,,En daar hebben we al die dingen van betaald”, zegt Van Dijk in de geluidsopname. ,,Nou, is dat creatief of is dat niet creatief.”

In totaal zou 1150 euro zijn vrijgemaakt voor de verkiezingscampagne van 2015. Volgens NRC gaat het om opnamen uit 2017. Dat Van Dijk besefte dat hij zich op glad ijs begaf, blijkt uit het feit dat hij zegt dat de informatie ‘nooit van zijn leven buiten welke kamerdeur dan ook’ mag komen, omdat hij dan ‘een groot probleem’ heeft.

Van Dijk zegt ‘niet bekend’ te zijn met de documenten en opnames waarover NRC beschikt en wil niet inhoudelijk ingaan op vragen van de krant.

Machtsstrijd

Het vrijgeven van de geluidsopnamen is een nieuwe episode in de interne machtsstrijd die woedt in de Zeeuwse PVV. Anderhalve week geleden publiceerden negen PVV’ers, onder wie Statenlid en Thools gemeenteraadslid Vincent Bosch, een manifest van wantrouwen tegen Van Dijk. Daarin werd hij beschuldigd van vriendjespolitiek omdat hij zijn stiefdochter en vrouw aan baantjes bij de partij hielp, het lenen van geld uit de partijkas om een auto te financieren, dubbele declaraties en een doodsbedreiging aan het adres van Bosch.

Bosch heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. Van Dijk heeft op zijn beurt aangifte gedaan van smaad en laster. De provincie onderzoekt mogelijk misbruik van fractiegeld bij de PVV. Afgelopen woensdag zijn Van Dijk en Bosch in Den Haag op gesprek geweest bij partijleider Geert Wilders. Die heeft geen keuze gemaakt tussen beide kemphanen. Hij wil wachten wat de onderzoeken opleveren. Daarmee is de poging om Van Dijk af te zetten voorlopig gestrand. De landelijke PVV handhaaft hem ook op de verkiezingslijst voor de Eerste Kamer.