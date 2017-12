PVV doet in Terneuzen en Tholen mee aan verkiezingen

Weer walviskadaver van 13 meter aangespoeld op Neeltje Jans

18:30 NEELTJE JANs - Opnieuw is er een dode walvis van naar schatting zo'n 13 meter lang, aangetroffen in Zeeland. Het gaat om een kadaver dat in een gevorderde staat van ontbinding was. De walvis is dinsdagmiddag gevonden op Neeltje Jans.