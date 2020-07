PvdA wil weten of waterharmonica's Zeeland aan meer zoetwater voor de landbouw kunnen helpen

REPORTAGE ‘Het is hier hartstikke veilig’: Vught maakt zich nauwelijks druk over de zware jon­gens-gevangenis

4 juli Op de plaats waar in Vlissingen een nieuwe marinierskazerne was gepland, verrijzen binnen een paar jaar een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en een zwaarbewaakt gebouw waar langslepende rechtszaken kunnen worden gevoerd. In Zeeland is er scepsis. Brengt die aanwezigheid van ‘s lands grootste criminelen geen gevaar en overlast voor de omgeving met zich mee? In Vught, waar al 27 jaar de enige EBI staat, spreken ze geruststellende woorden. ,,Je bent hier hartstikke veilig.”