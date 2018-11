PvdA wil betere bereikbaarheid stranden en campings voor hulpdiensten

ZB Planbureau gaat op in Zeeuwse vestiging van CBS

16:18 MIDDELBURG - Zeeland krijgt in 2020 een provinciaal onderzoekscentrum in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ZB Planbureau gaat daarin op. Een dergelijk datacenter bestaat al in Limburg, en volgend jaar ook in Noord-Brabant en Friesland.