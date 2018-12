PvdA verbijsterd over bonussen PZEM

Update 05.58 uur | Video Loonbe­drijf in ‘s-Heerenhoek voor tweede keer getroffen door grote brand

7:49 's-HEERENHOEK - Twee loodsen van loonbedrijf Gebr. Van den Dries aan de 's-Heerenhoeksedijk in 's-Heerenhoek zijn dinsdagavond zwaar beschadigd bij een grote brand. Die brak rond 22.50 uur uit. Omdat er brandstoftanks in de schuur stonden, werd de omgeving afgezet vanwege explosiegevaar. In 2013 werd het loonbedrijf ook al getroffen door een grote brand. Daar kwam toen asbest bij vrij. Dat was dit keer niet het geval.