PvdA: 'Stel nu visie op om te voorkomen dat zorg uit Zeeland verdwijnt’

Opinie Schrap de loktiener en laat iedereen ID-bewijs tonen voor een biertje

18:07 KAPELLE - In Kapelle is onrust ontstaan onder horeca-ondernemers. Een loktiener heeft daar voor vette boetes gezorgd. Meerdere bedrijven moeten 1360 euro aftikken omdat ze alcohol zouden hebben verkocht zonder een ID-bewijs te vragen. Toch was de koper in al die gevallen wel degelijk 18 jaar.