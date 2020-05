PvdA pleit voor bescherming minderheden op de werkvloer

UPDATE 22.02 uur Brand in woning Colijns­plaat: gevaar voor instorting

10 mei COLIJNSPLAAT - In een woning in Colijnsplaat is rond 19.30 uur brand uitgebroken. Het vuur bevond zich in de kap van de woning. De brandweer kreeg de brand met drie blusvoertuigen na 2,5 uur onder controle.