PvdA: ‘Laat ook toeristen belasting voor waterschap betalen’

Twijfels in Staten over kosten sanering Thermphos

16:11 MIDDELBURG - De schoonmaak van de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is waarschijnlijk een jaar eerder klaar, maar het is nog steeds niet uitgesloten dat het budget van 129,5 miljoen euro wordt overschreden. De VVD en de ChristenUnie wilden vrijdag in de Statencommissie bestuur weten hoe dat kan.