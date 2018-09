PvdA-Kamerlid: 'Minister, laat toezichthouders Arduin beloning terugbetalen'

Acht maanden cel voor dealende Hagenees

14:06 MIDDELBURG - De 34-jarige Hagenaar A. el H. is donderdag in Middelburg veroordeeld tot acht maanden cel voor de handel in harddrugs. De helft daarvan is voorwaardelijk. Er was tien maanden cel waarvan geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.