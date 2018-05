PvdA: gratis door tolpoort bij file Westerscheldetunnel

TERNEUZEN - Door verschillende pechgevallen en een aanrijding ontstond woensdagavond een lange file bij de Westerscheldetunnel. Het verkeer stropte bij de tolpoortjes flink op. De PvdA in Provinciale Staten ziet in het openzetten van de tolpoortjes een oplossing om files in de toekomst tegen te gaan.