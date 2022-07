PvdA en GroenLinks willen met één verkiezingslijst grotere vuist maken in Provinciale Staten: ‘We gaan voor winst’

De Zeeuwse leden van beide partijen hebben deze week hun steun voor een gezamenlijke lijst uitgesproken. Miermans had niet anders verwacht. ,,In Tholen, Veere, Middelburg, Noord-Beveland en Goes deden we al samen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is een succes gebleken. Na de verkiezingen kwam daar Terneuzen bij. Je ziet dat je met één lijst sneller mee kunt regeren.”