PvdA blaast coalitie Reimerswaal op, wethouder Kees Verburg stapt op om genderkwestie

De aanleiding voor het vertrek is het coalitieakkoord, dat de partij sloot met de SGP en Leefbaar Reimerswaal. Daarin zijn onder meer een paar zinnen opgenomen over de genderkwestie. Daarin staat: Al onze medewerkers mogen rekenen op gelijke behandeling, ongeacht hun achtergrond en maatschappelijke status. We gaan respectvol om met diversiteit. Ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn. We gaan niet mee met de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen.

En met name die laatste zin zorgde de afgelopen dagen voor een enorme ophef. Die kwam uit de eigen fractie (raadslid Marjolein Sinke kon zich niet verenigen met die zin) als vanuit de oppositiepartijen en de LHBTI-gemeenschap. Zij hebben allemaal stelling genomen tegen deze zinnen omdat ze vinden dat dit discriminatie is.

Daar is volgens Verburg absoluut geen sprake van. Hij vindt dat er veel meer achter de zinnetjes wordt gezocht dan er werkelijk aan de hand is. Het is zoals het er letterlijk staat, zegt hij en er hoeft volgens hem niet meer achter gezocht worden. Hij vindt het verschrikkelijk dat hij nu een stempel krijgt alsof hij discrimineert en dat is de reden dat hij de handdoek in de ring gooit.

Wat de gevolgen zijn voor de nieuwe coalitie met SGP en Leefbaar Reimerswaal is nog onduidelijk. Zeker is dat de PvdA niet meer in beeld is om aan de coalitie deel te nemen.

Verklaring Kees Verburg

Via deze mededeling laat ik weten dat ik mij terugtrek als kandidaat wethouder. Hieronder licht ik mijn mededeling verder toe.

Uit de onderhandelingen tijdens de formatie tussen SGP, Leefbaar Reimerswaal (LR) en PvdA is een mooi en sociaal (concept-)coalitieakkoord ontstaan. Een akkoord waar, ondanks de zetelverhouding in de raad van de beoogde collegepartijen (SGP 8 raadszetels, LR 4 en PvdA 2), heel veel punten uit het verkiezingsprogramma van de PvdA op sociaal en cultureel gebied zijn terug te vinden.

Eén onderdeel van dit akkoord en dan met name de laatste zin daarvan heeft voor de nodige discussie gezorgd: ‘Al onze werknemers en inwoners mogen rekenen op gelijke behandeling, ongeacht hun achtergrond en maatschappelijke status. We gaan respectvol om met diversiteit. Ook verschillen tussen man en vrouw mogen er zijn. We gaan niet mee in de trend om alle inwoners genderneutraal te benaderen’.

Binnen de fractie van de PvdA heeft raadslid Marjolein Sinke-Oele aangeven vanwege deze laatste zin tegen het akkoord te zullen stemmen als dat aan de raad wordt voorgelegd. Zij is van mening dat deze zin discriminerend is voor homo’s en transgenders en dat de rest van de fractie het niet zou willen riskeren buiten de coalitie te vallen door de kwestie aan de orde te stellen. Daarnaast stelt Marjolein Sinke-Oele dat ze niet betrokken was bij de totstandkoming van het akkoord.

Betreffende zin is niet discriminerend t.o.v. homo’s en transgenders en het niet bespreekbaar maken heeft niets van doen met het al dan niet mee mogen doen in de coalitie. Ik verwijs naar het citaat van fractielid Hans van Stel in de PZC van woensdag 1 juni jl.: ,,Had er nou gestaan ‘we sluiten deze of die groep uit’, dan was dat onacceptabel geweest”, zegt Van Stel. ,,Maar de zin die er nu staat betekent in de praktijk dat burgers een brief krijgen waarin ze worden aangesproken met ‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’, maar als ze aangeven dat ze dat niet willen, dat daar ook ruimte voor is.”

Het gehele coalitieakkoord zoals het er ligt, is een door SGP, LR en PvdA opgesteld document waarvan door iedere partij zaken zijn aangedragen en (als daar discussie over was) consensus is bereikt. En nogmaals, verwijzend naar de zetelverhouding in de raad, kan ik zeggen een voor de PvdA heel mooi en sociaal coalitieakkoord.

Dat Marjolein Sinke-Oele niet betrokken is geweest bij de onderhandelingen klopt. Die gesprekken zijn zoals gebruikelijk gevoerd door de fractievoorzitter en de lijsttrekker. Na ieder overleg zijn fractie- en steunfractieleden al dan niet fysiek of via Teams bijgepraat over de vorderingen. Daarbij gaven zij aan tevreden te zijn over het verloop van het proces en is er niet aan de bel getrokken over passages die een breekpunt zouden kunnen zijn. Tot slot heeft de algemene ledenvergadering van de PvdA afdeling Reimerswaal ingestemd met het coalitieakkoord en met deelname aan de coalitie.

De hele situatie heeft mij doen nadenken over mijn positie als kandidaat-wethouder. De fractie draagt de kandidaat-wethouder voor, maar hoe ga ik dat doen als ik slechts de steun heb van een halve fractie voor het coalitieakkoord, het werkdocument voor het nieuwe college de komende 4 jaar. Daarnaast raken de negatieve berichten op social media mij. Als ik op politiek gebied fouten maak, leg ik verantwoording af aan de raad. Dat is het lot van een wethouder. Dat weet je en kun je daar niet tegen, moet je niet aan een dergelijke functie beginnen. In dit geval wordt mij persoonlijk iets verweten, word ik ergens van beticht en uitgemaakt voor iets waar ik verre van af sta. De geest is hierdoor uit de fles, die krijg ik er niet meer in. Ook de houding van de landelijke PvdA in deze (hoor en het ontbreken van wederhoor) heeft mij zwaar teleurgesteld.