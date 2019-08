PvdA bezorgd over ‘death zone’ in Grevelingenmeer

De PvdA vraagt Gedeputeerde Staten of het gebrek aan zuurstof is toegenomen in de Grevelingen en of de situatie gemonitord wordt. Daarnaast vindt de partij het vreemd dat de spuisluis op Goeree-Overflakkee is stilgelegd wegens werkzaamheden. Die sluis zorgde juist voor de broodnodige spoeling van het water. “Welke afweging heeft aan de grondslag gelegen om de doorspoeling stil te leggen? Is er gedacht aan de massale sterfte van dieren?”aldus PvdA-Statenleden Ralph van Hertum en Eddy Heerschop.