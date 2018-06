Pulsvissers woedend op collega's

Fietser raakt gewond na passeren auto in Sirjans­land

16:24 SIRJANSLAND - Een fietser is woensdag in Sirjansland gewond geraakt, nadat hij werd ingehaald door een auto. Of de auto de fietser heeft geraakt is niet duidelijk. De politie is op zoek naar de bestuurder van een donkerkleurige Sedan met geblindeerde achterruit.