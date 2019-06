Pulsvissers verliezen kort geding over elektrisch vissen

‘Plan B Mariniers­ka­zer­ne niet nodig, hij opent in 2024'

13:42 MIDDELBURG - Niemand in de Statenzaal is blij met de brief waarin staatssecretaris Barbara Visser deze week verder uitstel aankondigde van de bouw van de Marinierskazerne in Vlissingen. Toch wordt hij verschillend gelezen. Het dagelijks provinciebestuur en het CDA zien bevestigd dat de kazerne wel degelijk naar Zeeland komt, PVV en Partij voor Zeeland vrezen afstel.