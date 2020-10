Pulsvisserij staat weer op Europese agenda

De Westkade bij Sas van Gent is weer veilig - maar er is nog werk genoeg

12 oktober SAS VAN GENT - Remco Kok is opgelucht, de deadline van 1 oktober is gehaald. ,,Die datum is in de waterbouw een heilige dag, want dan begint het stormseizoen.” Aan de Westkade in Sas van Gent is een belangrijke kaap gerond. Al is er nog werk genoeg.