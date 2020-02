Publiek op puntje van stoel: Geen woord over de marinierskazerne

,,Ik heb veel te veel geld in de parkeermeter gegooid”, constateerde de ANP-verslaggever verbluft. Hij was vrijdagochtend naar Middelburg afgereisd voor de vergadering van Provinciale Staten, in de hoop dat er stevig zou worden gedebatteerd over de marinierskazerne. Maar binnen een paar minuten was het onderwerp afgehandeld. Op een enkel woordje van gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) na, had hij niks hoeven noteren.