Psychische hulp voor slachtoffers tornado Zierikzee: ‘Om de bevolking te waarschuwen was geen tijd’

MET VIDEO Festival De Veste valt door regen niet in het water; ‘Voor ons is het helemaal top’

GOES - Het zesde festival De Veste heeft wat last gehad van regen. Toch kon het de sfeer niet drukken. Onder bomen, luifels en parasols werd gezellig gekletst, gegeten en gedronken. Zoals het bedoeld was dus.

26 juni