PSD-veerboot Prinses Juliana naar de sloop

Ook al ga je nooit naar de kerk, Vakantie­bij­bel­week is leuk voor alle kinderen

De Vakantiebijbelweek slaat enorm goed aan onder de jeugd van Bruinisse. Met iedere dag zo’n negentig kinderen over de vloer is het een succes te noemen. Er is natuurlijk een kerkelijke inslag, maar voor de kinderen is het vooral een kwestie van heel veel plezier maken.

23 oktober