Provinciespel leert scholieren hoe de democratie werkt

In het Jaarboek Jouw Zeeland, dat dinsdag is gepubliceerd, kondigt het dagelijks provinciebestuur aan dat het Provinciespel wordt ingevoerd. Dat is ontwikkeld door het huis voor democratie en rechtsstaat Prodemos en wordt al in tien provincies gespeeld. Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. Aan de hand van vragen beslissen zelf opgerichte politieke partijen van scholieren dan welke voorzieningen daar moeten komen.

Jongerenparlement

Binnenkort gaat gedeputeerde Harry van der Maas met scholen in gesprek over de invoering. Later dit jaar, waarschijnlijk in september, komt er ook een Zeeuws jongerenparlement. Dat is een tweedaagse waarin 39 jongeren van verschillende scholen met elkaar in debat gaan over Zeeuwse thema's. Ook daar is het de bedoeling dat ze fracties vormen en uiteindelijk voor of tegen een besluit stemmen.