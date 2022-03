Provinciehuis Middelburg één avond in het blauw-geel om Oekraïners hart onder de riem te steken

Column Marleen Blommaert Een bos met een geheugen

Ze gooit ons een voorzichtig kushandje toe. Geïnteresseerd kijkt ze vanuit haar buggy naar ons drieën op het bankje. We zitten op een veilige afstand en ze hoort aan haar grootmoeders stem dat wij geen bedreiging vormen. Het is niet alleen het zonnetje dat ons doet smelten daar in het Stropersbos. Het bos ligt op de grens en is een oase van rust op een mooie, zonnige winterdag als deze. Wanneer het bos kon spreken, zou het verhalen vertellen over de zinloosheid van oorlog. De grond zou spreken over de vele slachtoffers uit de Tachtigjarige Oorlog en de Eerste Wereldoorlog.

28 februari