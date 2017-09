Provinciebestuur vindt acties Sint-Maarten 'hartverwarmend'

VIDEO Jort Kelder: 'Ik dacht dat Zeeland conservatief was, maar het is een links zooitje'

9:28 MIDDELBURG - Oesters eten en netwerken. Dat is waar het om draaide tijdens de jaarlijkse Oesterpartij in Middelburg. In de Kloostergangen troffen zo'n 500 bestuurders en ondernemers uit Zuid-West-Nederland en Vlaanderen elkaar, op uitnodiging van de Provincie Zeeland. Voor extra reuring zorgde dit jaar Jort Kelder. Hij leidde een discussie over energietransitie.