Provinciebestuur op vingers getikt over ZB Planbureau

Het provinciebestuur heeft de Staten afgelopen week in een brief geïnformeerd over het rapport dat bureau Berenschot heeft uitgebracht over de onderzoeksfunctie in Zeeland. Daarin werd gemeld dat de voorkeursoptie van de onderzoekers was overgenomen om een kwartiermaker aan te stellen die alvast in gang zet dat het CBS, de afdeling planbureau van de ZB en het Kenniscentrum Kusttoerisme in 2020 opgaan in een Zeeuws datacenter.

Omstreden

De afgelopen jaren is veel gediscussieerd over ZB Planbureau, een instituut dat in de Staten behoorlijk omstreden is. ,,Het is aan ons om uit te spreken hoe de onderzoeksfunctie in Zeeland moet worden ingevuld en wanneer en met wie”, zei Kees Bierens (VVD). ,,In de brief van Gedeputeerde Staten staat dat er al een keuze gemaakt is en dat vinden wij een stap te ver.”

Het ergerde de Statenleden ook dat het onderzoeksrapport meteen gedeeld was met de pers, zodat ze de inhoud feitelijk uit de krant hadden vernomen. Volgens Ton Veraart (D66) wekt het provinciebestuur de indruk dat de Staten het onderwerp niet belangrijk vinden. ,,En dat vinden we wel.” Goos Roeland (SGP) had van het provinciebestuur 'wat meer inlevingsvermogen’ verwacht. Met steun van vrijwel alle fracties eiste hij op korte termijn een voorstel waarover de Staten een besluit kunnen nemen.