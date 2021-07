Provinciebestuur blij met signaal Kamer over tolvrije tunnel: ‘We maken stappen in de goede richting’

Zeeuwse campings pakken waterver­spil­ling aan: ‘Ik denk dat ik 3000 kuub water kan besparen’

30 juni ZOUTELANDE - ’s Zomers zit Zeeland tjokvol toeristen. Die verbruiken een flinke plas water, terwijl zoet water schaars is in de zoute delta. Om leidingwater niet te verspillen, bekijken vier Zeeuwse campings hoe ze het watergebruik kunnen verminderen en of ze water kunnen hergebruiken.