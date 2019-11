Provincie zoekt naar de meest aansprekende foto's van Zeeland in de Tweede Wereldoorlog

We betalen per maand voor Spotify en Netflix. Waarom ook niet voor iets wat je aan de muur hangt?

9 november GOES - Steeds meer dingen en diensten kopen we niet, maar huren we per maand. Of het nu Spotify, Netflix of een private lease auto is. Zelfs leasemeubelen komen er aan. Dus waarom zou je wat je aan de muur hangt nog kopen? De kunstuitleen in Goes, Terneuzen en Middelburg hield zaterdag open dag.