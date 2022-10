Provincie zit mis, aannemer niet: nieuwe groene streep op weg naar de Westerscheldetunnel is juist de goede

column jan vantoortelboom De Ardennen, Chouffe en een dwarsbalk

Het was van voor de komst van corona geleden dat ik nog eens met mijn twee reisvrienden op pad was geweest. We houden alle drie van wandelen in de natuur en een pint pakken. In de ellende op de luchthaven hadden we geen zin, dus besloten we naar de Ardennen te rijden en te overnachten in Nardin, een dorpje op een vijftal kilometer van de Chouffe-brouwerij.

9 oktober