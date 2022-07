Provincie ziet geen ‘haakje’ om ontpoldering Hedwige te stoppen

En al zou de Provincie dat willen, ze maakt geen kans bij de rechter. Deze conclusie trekt het dagelijks provinciebestuur uit een juridische analyse en overleg met de minister van Natuur en Stikstof.

,,Natuurlijk zien wij de zorgen en de vele vragen die bij de Zeeuwen leven. Als er maar een haakje was geweest om te zeggen ‘ho even, stoppen met dat werk’, hadden we dat natuurlijk aangegrepen. Maar ik zie dat haakje ook niet”, zegt dagelijks provinciebestuurder Anita Pijpelink.

Gedeputeerde Staten legde het donderdag in een brief aan Provinciale Staten uit: ,,Er zijn geen onderzoeken of andere stukken waaruit blijkt dat het terugbrengen van eb en vloed in het Hedwigegebied onverantwoord is. Realistische gezien zijn juridische stappen niet kansrijk.”

‘Los van de onrust en de zorgen in de Zeeuwse samenleving’, heeft de Provincie niets in handen ‘om een vordering tot uitstel te onderbouwen’. Alleen nieuwe afspraken tussen het Rijk en het Vlaamse Gewest zouden de plannen kunnen wijzigen.

Overleg met minister

Afgelopen woensdag was er overleg tussen minister Christianne van der Wal (Natuur en Stifstof), gedeputeerde Pijpelink en burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst over de Hedwige. Aanleiding was de roep vanuit de gemeente, Provinciale Staten en Tweede Kamer om een pauze van de werkzaamheden. Eerst moest duidelijk zijn dat de natuur en de gezondheid van omwonenden geen schade zouden leiden van het binnenstromen van vervuild Scheldewater in de Nederlandse Hedwige- en Vlaamse Prosperpolder.

Volgens de minister zijn hiervoor geen aanwijzingen, verwijzend naar een hele stapel rapporten. Ze heeft nog een praktisch argument. Al zou Nederland het werk stil leggen, dan stroomt komend najaar via de Vlaamse polder alsnog water in de Hedwige. ,,Het ongecontroleerd binnenkomen van water vanaf Vlaamse kant is echt ongewenst”, vindt ook de provincie Zeeland.

Dat wil niet zeggen dat er geen vragen overbleven voor de minister. Zo wilde gedeputeerde Pijpelink van haar weten wie voor de kosten opdraait mocht ooit vervuild slib uit de Hedwige moeten worden afgevoerd. De minister heeft gezegd dat het Rijk die kosten zal dragen. Ook wilde Pijpelink garanties dat er geen vervuild kwelwater vanuit de voormalige polder in het achterliggende landbouwgebied komt. Via metingen zal dat in de gaten gehouden, was het antwoord.

Herwinnen van vertrouwen

Volgens de gedeputeerde Pijpelink is het nu zaak om het vertrouwen terug te winnen. ,,De minister zei bereid te zijn om aan dat proces mee te werken.” Dat herstel van vertrouwen begint met het delen van kennis. De gedeputeerde wees afgelopen vrijdag in de Statencommissie Ruimte op recente rapporten die aantonen dat het water in de Schelde en het neerdalend slib schoner wordt. Pijpelink: ,,Maar laat het duidelijk zijn. Die PFAS-gehaltes moeten verder naar beneden.”