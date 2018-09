Provincie wordt toch lid van statiegeldalliantie

Zeeland Geboekt Voor Slau was Zeeland ook mooi

12:00 Hij bevoer alle zeeën, behalve blijkbaar de Schelde. J. Slauerhoff (1898-1936), de grootste Nederlandse dichter, voelde zich nergens thuis, maar het minst in Nederland. Hij wist de weg in Dar es Salaam, de Yokohamabaai had voor hem geen geheimen. Het is altijd de tijd om hem te lezen, maar nu nog een beetje meer. Er zijn namelijk twee prachtige Slauerhoff-boeken verschenen: een geheel herziene editie van de biografie die Wim Hazeu aan hem wijdde (De Arbeiderspers, €39,99) en de definitieve uitgave van zijn 'Verzamelde gedichten' (Nijgh & Van Ditmar, €34,99), bezorgd door Hein Aalders en Menno Voskuil.