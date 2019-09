Provincie wil Zeeuwse boer hart onder de riem steken met lunch in Abdij

VIDEO Zeeuwse deelnemers aan Griekse Spartath­lon zijn onderweg voor 247 kilometer lange monster­tocht

12:42 ATHENE - De Zeeuwen Leonie Ton, Edward de Leng en Marco Riemens treden met hun deelname aan de Griekse Spartathlon in de voetsporen van Jan van der Weijde en Giel Joziasse. Een hardloopwedstrijd over 246 kilometer van Athene naar Sparta. ,,Die ontberingen onderweg, dat is best heavy.”