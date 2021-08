Provincie wil snel nieuw PFAS-overleg met Den Haag en Vlaanderen

In de Westerschelde en in het Kanaal Gent-Terneuzen zijn hoge concentraties van deze schadelijke stoffen aangetroffen. Dat bleek in juni toen rapporten het provinciebestuur bereikten. Voor de gedeputeerde was dat aanleiding om betrokken Nederlandse en Vlaamse instanties uit te nodigen. Binnenkort komt er dus een vervolg op dat ambtelijk overleg.

De jongste ontwikkelingen in het 3M-dossier in Antwerpen, waarmee de zaak aan het rollen kwam, stellen Van der Velde bepaald niet gerust. Volgens internationale afspraken moeten Nederland en België elkaar informeren bij grensoverschrijdende milieukwesties, van vergunningverleningen tot acute incidenten. Dat is in het geval van 3M niet gebeurd. Een expert verklaarde dat de provincie Antwerpen vorig jaar de vergunning voor 3M had vernieuwd zonder een gedegen milieu-effectonderzoek te doen. Volgens haar was dat tegen de regels.