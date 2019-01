Provincie wil ruim 150 damherten afschieten op de Haringvreter

Af en toe een patiënt in de nacht

7:04 De nachtapotheken in Goes en Terneuzen sluiten op 1 februari. Alleen de nachtapotheek in Vlissingen blijft tussen 23.00 en 08.00 uur open. Een bezorgdienst brengt indien nodig medicijnen aan huis. De dienstapotheken in Terneuzen, Goes en Zierikzee zijn voortaan van 08.00 tot 23.00 uur open. Apotheker Hendrik de Rocker geeft uitleg.