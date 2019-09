Provincie vreest rechtszaak rond overstap milieuambtenaren

Uitbrei­ding haven Antwerpen stuit op kritiek provincie Zeeland

16:35 MIDDELBURG - Het plan voor een grootschalige uitbreiding de containeropslag in de Antwerpse haven krijgt opnieuw forse kritiek van het Zeeuwse provinciebestuur. Antwerpen schat de vaarwegcapaciteit van de Westerschelde te rooskleurig in. Ook de risico's op aanvaringen en het daarbij overboord slaan van containers zijn niet of onvoldoende in beeld gebracht.