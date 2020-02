Provincie vraagt EPZ: wat is er nodig om kerncentrale langer open te houden?

‘Hoezo, er is in Terneuzen niks? In Axel heb je niet eens stoplich­ten’

7:33 TERNEUZEN - Terneuzen, je zult er maar wonen. De gemeente belandde bijna onderaan in de ranglijst van Vastgoedbureau JLL, dat Nederlandse woonsteden onder de loep legde. Dit jaar daalt Terneuzen van de 65e naar de één na laatste plaats (83). Ai. En toch: in Terneuzen kun je het enorm naar je zin hebben. Hoezo, er is hier niks? ,,Het ligt er maar net aan wat je gewend bent. In Axel heb je niet eens stoplichten.”