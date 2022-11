Provincie vergoedt coronaschade vijf musea en festivals

Voorne aan Zee krijgt miniversie van Concert at Sea: ‘Terrein naast N57 ideale plek’

De nieuwe Zuid-Hollandse fusiegemeente Voorne aan Zee krijgt een eigen muziekfestival met optredens van nationale topartiesten. Het gaat om een opzet als bij Concert at Sea, maar dan kleiner. De eerste editie is in 2024.

28 november