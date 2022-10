Provincie trekt de portemonnee om te voorkomen dat bussen niet rijden, wegenbouw stagneert en autorijden duurder wordt

De naweeën van corona en de toenemende inflatie schieten gaten in de provinciebegroting. Die is op zich gezond, maar de provincie heeft moeten ingrijpen om te voorkomen dat er buslijnen vervallen, dat de Westerschelde Ferry in het rood komt te staan, dat wegenbouwprojecten stil komen te liggen, en dat automobilisten op kosten worden gejaagd. Dat blijkt uit de Najaarsnota die vandaag in Middelburg wordt gepresenteerd.

Buslijnen dreigen te verdwijnen

Tijdens de coronapandemie maakten veel minder Zeeuwen gebruik van de bus. De reizigersopbrengsten zijn nog steeds niet op het oude niveau. Tot nu toe sprong het Rijk bij, maar volgend jaar is dat zeer de vraag. Daarom heeft de provincie 1,5 miljoen euro gereserveerd om een ‘grote terugval in het voorzieningenniveau te voorkomen'. De verwachting is dat er in 2024 nog veel meer provinciegeld naar Connexxion moet, omdat er anders buslijnen verdwijnen.

Tekorten bij veerboot en wegenbouw

Ook de Westerschelde Ferry heeft te maken met hogere kosten. Voor dit jaar was al een verlies voorzien van 500.000 euro. Dat wordt het dubbele, door gestegen brandstof- en onderhoudskosten en minder reizigers. Er is onvoldoende eigen vermogen om dat op te vangen, dus past de provincie als eigenaar van de Ferry een half miljoen euro bij.

Verschillende wegenbouwprojecten dreigen door prijsstijgingen in de problemen te komen. Het provinciebestuur legt in totaal 870.000 euro extra op tafel voor de rotonde bij Ritthem, de N290 bij Othene, de landbouwroute bij Poortvliet, en rotondes bij de Oesterdam en de Baarlandsezandweg. Bij Kapellebrug komt een nieuwe weg, waarvoor 5,6 miljoen euro is uitgetrokken. Dat is bij lange na niet genoeg, blijkt nu. Het provinciebestuur doet er 1,45 miljoen euro bij, met de aantekening dat er volgend jaar mogelijk nog meer geld nodig is. De weg moet in 2025 klaar zijn.

Woningen voor starters en ouderen

Om te voorkomen dat de Zeeuwen bovenop de gestegen prijzen in de supermarkt en de hogere energiekosten ook nog eens meer moeten betalen voor het gebruik van hun auto is een verhoging van de motorrijtuigenbelasting een jaar uitgesteld. Daardoor loopt de provincie wel 1,1 miljoen euro aan inkomsten mis. Dat wordt gedekt met de hogere bijdrage die het Rijk in mei deed aan het Provinciefonds.

Ondanks de tegenvallers is er ook nog geld over om te investeren. Eind dit jaar hoopt de provincie met Den Haag een woondeal te sluiten, waardoor er meer betaalbare woningen voor starters en ouderen kunnen worden gebouwd. Per gemeente stelt de provincie daarvoor als stimulans alvast 200.000 euro beschikbaar, in totaal dus 2,6 miljoen.

Voorschot voor nieuwe kerncentrales

In de begroting wordt ook rekening gehouden met het langer open blijven van de kerncentrale Borssele en de bouw van één of twee nieuwe kerncentrales. Dat is vooral een zaak van het Rijk, maar Zeeland maakt alvast een half miljoen euro vrij voor organisatiekosten. Eigenlijk is dat een voorschot, want gaan de plannen door dan betaalt het Rijk die kosten terug.

Zeeland hoopt ook op een nieuwe regiodeal, een project dat de provincie en het Rijk samen betalen. Er ligt een voorstel voor het North Sea Port-district (Borsele, Terneuzen en Vlissingen), waarbij onder meer wordt ingezet op beter personenvervoer en een aantrekkelijkere leefomgeving. Daarvoor heeft het provinciebestuur alvast 7,5 miljoen euro apart gezet.

Andere opvallende bedragen uit de Najaarsnota: - Aanleg van nieuwe natuur: ruim 2 miljoen euro - Tegemoetkoming faunaschade: 530.000 euro per jaar - Professionaliseren musea: 400.000 euro per jaar - Eenmalig 440.000 euro voor ‘de Treinenfabriek’ van Stoomtrein Borsele-Goes - Eenmalig 119.000 euro coronaherstel gesubsidieerde instellingen (Film by the Sea, Zeeuws Museum, Het Zeeuws Orkest, Stoomtrein Goes-Borsele en het Maritiem MuZEEum) - Totale prijsstijging instandhouding infrastructuur 13,9 miljoen euro over 10 jaar - Inzet verkeerstellers voor dataverzameling: 116.000 euro per jaar - Bermverhardingen N62, eenmalig 150.000 euro - 300.000 euro extra inzet per jaar, oplopend tot € 875.000 in 2026 voor intensievere inspecties bij bedrijven, uitgevoerd door de milieudiensten RUD Zeeland en DCMR. - 215.000 euro voor de Flexpoolregeling (inhuur van expertise bij de woonopgave)