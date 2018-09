Provincie tegen Sluis en Vlissingen: heroverweeg breuk met muziekschool

MIDDELBURG - De provincie vindt dat de gemeenten Sluis en Vlissingen nog eens goed moeten nadenken over hun besluit om uit de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) te stappen. Gedeputeerde Staten besloten dinsdag een oordeel over de al jaren slepende kwestie nog zes weken uit te stellen.

De Zeeuwse Muziekschool is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten. In 2015 besloten Sluis en Vlissingen daar per 1 januari 2018 uit te stappen. Zij moeten daarvoor een afkoopsom betalen. Die werd eind 2016 overeengekomen op 770.000 euro voor Vlissingen en 214.000 euro voor Sluis. Dat was een voorlopig compromis, omdat de jaarrekening 2016 van de ZMS nog moest worden vastgesteld.

Foutief

Toen dat gebeurde, kwam de ZMS met andere bedragen. De berekeningen op basis waarvan een compromis was bereikt, bleken 'achteraf foutief' te zijn. Vervolgens werd Vlissingen aangeslagen voor 1,1 miljoen en Sluis voor 818.000 euro. Beide gemeenten zijn bij de provincie in beroep gegaan tegen deze beslissing van het bestuur van de ZMS.

De provinciale commissie bezwaar, beroep en klachten heeft een niet-bindend advies uitgebracht. Op basis daarvan had het dagelijks provinciebestuur uiterlijk deze week een beslissing moeten nemen, maar dat is met zes weken uitgesteld. Er is een oproep gedaan 'aan alle belanghebbenden om een uiterste poging te ondernemen er alsnog onderling uit te komen', schrijven GS aan de Staten.

Geheim

Of dit betekent dat het advies niet erg duidelijk was, wil gedeputeerde Jo-Annes de Bat niet zeggen. Zolang Gedeputeerde Staten geen besluit hebben genomen, is het advies van de beroepscommissie geheim. De Bat: ,,Ik kan en wil er even niets over zeggen."

Wel wil hij kwijt dat Vlissingen en Sluis gevraagd is nog eens goed na te denken over hun besluit in 2015 om uit de Zeeuwse Muziekschool te stappen. ,,We zeggen: 'Alsjeblieft, kijk er nog eens naar.' Het was hun eigen besluit om eruit te stappen. In hoeverre gelden nu nog de overwegingen die toen golden of is er reden om dat te heroverwegen? Er zitten nu ook andere colleges dan toen."

Conflict