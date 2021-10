Provincie steekt 1,6 miljoen euro in duurzame woningbouw

Geëmotio­neer­de Hugo Kramer in rechtszaak over­val-Hrieps: ‘we zijn geruïneerd door deze bende’

19 oktober MIDDELBURG - In de rechtbank in Middelburg is dinsdag een begin gemaakt van de rechtszaak tegen acht mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de gewelddadige geldroof na muziekfestival Hrieps. Van de acht waren er vier aanwezig. Op vragen van de rechter zeiden de mannen van niks te weten of beriepen ze zich op hun zwijgrecht. Hrieps-organisator Hugo Kramer las een emotionele verklaring voor. ,,We zijn volledig geruïneerd door deze gewelddadige roofbende.”