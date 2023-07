Provincie: ‘RIVM moet Zeeland speciale aandacht geven in PFAS-onderzoek’

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) liet dinsdag weten dat het RIVM geen apart gezondheidsonderzoek laat doen naar PFAS-hotspots langs de Westerschelde of in de regio Dordrecht. ,,We moeten even praten”, was de eerste reactie van provinciebestuurder Dick van der Velde, toen hij de brief las die de minister maandag naar de Tweede Kamer stuurde.