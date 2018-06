Provincie raadt onderzoek Rekenkamer af

Het is niet de eerste keer dat de onderzoeken van de Rekenkamer en de provincie in elkaars vaarwater zitten. De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut van Provinciale Staten en kan zelf beslissen naar welke zaken onderzoek nodig is.

Vorig jaar werd besloten de robuustheid van het bestuurlijke bestel in Zeeland onder de loep te nemen. Daartegen liepen de Zeeuwse gemeenten te hoop. Die hadden net medewerking toegezegd aan een spiegeling van verschillende Zeeuwse besturen en samenwerkingsverbanden in opdracht van de provincie. De Rekenkamer besloot zijn onderzoek op te schorten. Onlangs is aan het provinciebestuur meegedeeld dat het onderzoek naar de robuustheid definitief is afgelast. De spiegeling door de commissie Janssen is inmiddels afgerond in het rapport #Hoedan en de Rekenkamer wil afwachten wat er met die adviezen wordt gedaan.

Overlap