Provincie pompt 7,3 miljoen in herstel mkb en cultuursector

Prikken in Zierikzee bij de oude slijterij; ‘Ik doe dit vooral voor de jonge mensen’

19 april ZIERIKZEE - Na Terneuzen, Middelburg en Goes heeft nu ook Zierikzee een eigen priklocatie voor Covid-19 vaccins. In de voormalige World of Drinks aan de Grevelingenstraat werden maandagochtend om 8 uur de eerste prikken gezet. Met vier prikstraten is het de kleinste voorziening van de GGD in Zeeland, maar nog altijd goed voor 570 vaccinaties per dag. ,,Mits we voldoende vaccins op voorraad hebben”, zegt directeur publieke gezondheidszorg Joke Gaemers daar wel bij.