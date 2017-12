Provincie poldert nog even door over omgevingsbeleid

MIDDELBURG - Een besluit over de provinciale Omgevingsvisie is vrijdag te elfder ure uitgesteld. De provincie neemt meer tijd om met gemeenten en andere belanghebbenden te overleggen over de toekomst van Zeeland.

De verwarring over wat de provincie met Zeeland wil, is groot. Een stapel brandbrieven en een stortvloed aan moties en amendementen waren vrijdag genoeg om de aanzet tot een nieuwe Omgevingsvisie maar even te parkeren. Statenfracties willen dat er zorgvuldig en dus in overleg met alle belangrijke belanghebbenden naar zo'n visie wordt toegewerkt. Daarom nemen de Staten pas 2 februari een besluit.

Lees ook Gemeenten voelen zich buitenspel gezet bij vaststellen omgevingsbeleid Lees meer

Gemeenten onvoldoende gesproken

In de Omgevingsvisie moet staan wat er langs de kust en de deltawateren wel en niet mag, hoe er wordt omgegaan met klimaatverandering, de opwekking van duurzame energie, veranderingen in de landbouw en voorzieningen in de steden. Zaken die elke Zeeuw aangaan en waarin gemeenten dus ook een grote rol spelen.

De kadernota die een aanzet tot een Omgevingsvisie geeft, is volgens onder meer CDA, SGP en ChristenUnie onvoldoende gesproken met gemeenten, waterschappen, toeristische en landbouworganisaties. In de Abdij kwam dan ook veel post binnen. Zo landde er donderdag nog een brief van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) waarin op uitstel wordt aangedrongen.

Vertrouwensbreuk

Volledig scherm Carla Schönknecht © Ruben Oreel Al eerder vonden enkele Statenfracties dat er een vertrouwensbreuk tussen provincie enerzijds en gemeenten en belangenorganisaties anderzijds dreigt te ontstaan. Het is overigens niet zo dat de aanzet tot de Omgevingsvisie als een konijn uit de hoge hoed komt. Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht zijn er meerdere bijeenkomsten en overlegrondes geweest. Daarbij zijn zeventien thema's met daarbij twee of drie voorkeuren voorgelegd aan gemeenten en belangenorganisaties. Zij konden hun voorkeur aangeven. ,,Wel is gebleken dat de teksten in de Kadernota voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het ligt eraan met welke bril je ze leest.'' Volgens Schönknecht is de communicatie 'niet goed gelopen'. ,,Dat trek ik me aan.''