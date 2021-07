Provincie plaveit de snelste weg naar een tolvrije tunnel: ‘Nieuw kabinet moet bal in het doel schieten’

Europees Parlement: ‘Laat vissers meebeslis­sen over plaats windparken op zee’

7 juli STRAATSBURG - Grote windparken op zee mogen de visserij niet in de weg zitten en er moet meer onderzoek komen naar de impact van de tienduizenden windturbines op het leven in zee. Een ruime meerderheid van het Europees Parlement is het eens met deze conclusies in een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).