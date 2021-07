Provincie pakt nieuwe taak op: helpen bij opruimen zwerfafval

Tijdens de lockdown trokken veel mensen de natuur in. Dat zorgde voor veel afval in het groen. Naar aanleiding van vragen van Zeeuwen concludeerde het dagelijks provinciebestuur dat over zwerfafval niets is opgenomen in het Zeeuwse regeerakkoord. ,,We hebben eerst maar eens aan mensen gevraagd: wat hebben jullie nodig?”, zegt Van der Maas. Dat bleken onder meer knijpers te zijn, om rommel op de rapen, en afvalzakken. Er is nu 10.000 euro uitgetrokken zodat vrijwilligers materiaal kunnen kopen. En de provincie gaat zich ook roeren op sociale media.