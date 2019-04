Provincie onderzoekt mogelijk misbruik fractiegeld bij PVV Zeeland

Aantal WW-uitkerin­gen in Zeeland daalt, veel banen in de horeca

8:32 VLISSINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland daalde in maart met 4 procent in vergelijking met de vorige maand. Ten opzichte van maart 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Zeeland met 23 procent. Voor werkzoekenden zijn er goede kansen in de horeca. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.