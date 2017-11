Provincie nu echt uit Plan Perkpolder

In de Statencommissie ruimte reageerde Rutger Schonis (D66) vrijdag op een brief van Gedeputeerde Staten waarin de verantwoordelijkheid voor het gebruik van thermisch gereinigde grond in de kern van de zeedijk rond het nieuwe, ontpolderde natuurgebied bij Perkpolder volledig bij Rijkswaterstaat wordt gelegd. Hij betwijfelde of de provincie, die tot voor kort deelnemer was in Plan Perkpolder, dat wel zo makkelijk kan zeggen. ,,Ik wil een juridische second opinion. Je kunt hier niet zorgvuldig genoeg mee zijn."

Adrie van 't Westeinde (GroenLinks) wees erop dat onder omwonenden veel onrust is ontstaan over de veiligheid van de dijk waarin de thermisch gereinigde grond is gebruikt en over hun gezondheid. ,,Dan kun je je als provinciebestuur niet verschuilen achter regeltjes en met je rug naar die mensen toe gaan staan."

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat liet weten dat de verantwoordelijkheid van de provincie voor het project vrijdag daadwerkelijk is beëindigd, doordat in bijzijn van een notaris alles is overgedragen aan de gemeente Hulst. Naar Schonis antwoordde hij dat Rijkswaterstaat zelf alle verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd. ,,Dan hoeven we niet nog eens te checken of wij ook verantwoordelijk zijn."