Provincie nodigt nieuw kabinet uit

Commissaris van de koning Han Polman nodigt de leden van het kabinet uit een kijkje te komen nemen in Zeeland, bijvoorbeeld bij Concert at Sea, het Zeeland Nazomerfestival, Film by the Sea of de Kustmarathon.

,,We gaan graag met u in gesprek", schrijft Polman, ,,als het even kan hier in het Zeeuwse. Want alleen hier kweken we vis op het land en halen we energie uit de maan. En met de leerstoel onderwijsexcellentie blijft Zeeland een uitblinker op land en zee."